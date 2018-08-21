Александр Тарханов: "Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит"

Советник президента "Урала" Григория Иванова Александр Тарханов в интервью "Спорт день за днем" оценил шансы "Зенита" в противостоянии с "Мольде" в четвертом отборочном раунде Лиге чемпионов.

- Как вам игра Дзюбы и Себастьяна Дриусси в связке?

- Как связку, их тоже нужно оценивать не по одному матчу. С "Уралом" (4:1) получилось хорошо, но посмотрим, будут ли они так же взаимодействовать и дальше.

- Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?

- Он и в тульском "Арсенале" весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.

- Какие шансы у "Зенита" с "Мольде"?

- Понятно, что "Зенит" обязан проходить "Мольде". Все зависит от мотивации. Если сыграют с таким же настроем, как в Минске, где неожиданно проиграли 0:4, то может быть что угодно.

"Зенит" – "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 19.00 по московскому времени