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Александр Ерохин: "Матч с "МЮ" мог стать самым важным в истории "Ростова", если бы мы победили"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин подчеркнул в интервью "Известиям", что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1) мог стать самым важным в истории клуба, если бы команда вышла в четвертьфинал. Он подчеркнул: футболисты расстроены, так как упустили хорошие шансы для взятия ворот.

– Прошедший матч с "Манчестер Юнайтед" можно назвать самым важным в истории "Ростова"?

– Эта игра стала бы таковой, если бы мы прошли в четвертьфинал. Эмоции от результата, мягко говоря, не самые положительные. Все очень расстроены. Особенно из-за того, что во втором тайме у нас были реальные шансы отличиться – выйти вперед или свести матч к дополнительному времени. К сожалению, не вышло... Будем двигаться дальше.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/671624

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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