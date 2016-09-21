Валерий Газзаев: "Президент РФС тоже виноват в провале на Euro-2016"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не только экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий виноват в провале команды на чемпионате Европы-2016, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Газзаев привел в пример экс-главного тренера сборной Италии Чезаре Пранделли и президента Федерации футбола Италии Джанкарло Абете, которые после чемпионата мира-2014 подали в отставку.

– После чемпионата мира в 2014 году главный тренер сборной Италии и президент местной федерации футбола ушли в отставку, – сказал Газзаев. – И у нас в произошедшем на Euro-2016 не только Слуцкий виноват. А что, президент РФС не виноват?

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.