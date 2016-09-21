13:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Валерий Газзаев: "Президент РФС тоже виноват в провале на Euro-2016"

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Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не только экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий виноват в провале команды на чемпионате Европы-2016, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Газзаев привел в пример экс-главного тренера сборной Италии Чезаре Пранделли и президента Федерации футбола Италии Джанкарло Абете, которые после чемпионата мира-2014 подали в отставку.

– После чемпионата мира в 2014 году главный тренер сборной Италии и президент местной федерации футбола ушли в отставку, – сказал Газзаев. – И у нас в произошедшем на Euro-2016 не только Слуцкий виноват. А что, президент РФС не виноват?

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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echo2011

В России только один человек решает,кто виноват,причем только по своим,только ему понятным критериям.

13:55

Многочлен

rotor, да что там разваливать то? Футбол в России — это бизнес, только что целью которого является не развитие вида спорта, а отягощение правильных карманов. Газзаев, может, хоть немного встряхнёт это болото. Энергии у него много, как я посмотрю)

13:48

rotor

Мне кажется Газзик развалит всё и сразу.

13:36

Разбанен досрочно

пошла артподготовка...) затем танки. потом пехота на добивочку.

13:09

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