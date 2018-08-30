Шадли стал одноклубником Головина

"Монако" объявил о приобретении полузащитника Насера Шадли. Ранее он выступал за "Вест Бромвич".

29-летний бельгиец подписал контракт на три года. Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, она составила 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел шесть матчей за "Вест Бромвич" и забил один мяч, пропустив значительную часть сезона из-за травмы. За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.