Мхитарян разочарован, что не был включен в заявку на игру с "Фенербахче"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян остался разочарован тем, что не сыграл с "Фенербахче" в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы, утверждает The Times. По информации источника, 27-летния армянин полностью уверен, что он был готов сыграть в четверг. Однако наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуринью†после игры заявил, что футболисту нужно еще набрать форму, так как он только что восстановился от травмы. В текущем сезоне Мхитарян, перебравшийся в "МЮ" летом из дортмундской "Боруссии", принял участие всего в 5 встречах.