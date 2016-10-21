Жозе Моуринью: "Мхитарян скоро будет готов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что не включил полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (4:1) из-за того, что тот еще не набрал форму. В последний раз армянин появлялся на поле 10 сентября в матче премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:2).

- Против "Ференрбахче" мы играли с Марсьялем, Лингардом и Матой, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Я не Эйнштейн, и не знаю, как играть в футбол с четырьмя атакующими полузащитниками. Мхитарян должен работать больше, чтобы набрать форму и вытий на поле. Скоро он будет готов.