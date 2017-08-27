"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", забив четыре безответных гола

"Ливерпуль" в матче 3-го тура чемпионата Англии разгромил "Арсенал" со счетом 4:0. Голы забили Роберту Фирмину, Садио Мане, Мохамед Салах и Даниел Старридж.

Для "канониров" это второе поражение в трех матчах на старте чемпионата. "Красные" одержали вторую победу при одной ничьей.

Напомним, что "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 4:0 (2:0)

Голы: Роберту Фирмину, 17 (1:0). Мане, 40 (2:0). Салах, 57 (3:0). Старридж, 77 (4:0).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Эмре Джан (Груич, 84), Хендерсон, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 80), Мане (Старридж, 74).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Холдинг, Косьельни, Бельерин, Джака, Рэмси (Кокелен, 46), Езил, Санчес (Ляказетт, 62), Окслейд-Чемберлен (Жиру, 62), Уэлбек.

Предупреждения: Ловрен, 20. Уэлбек, 22. Гомес, 23. Джака, 40. Езил, 49. Холдинг, 73.

Судья: Аткинсон.

27 августа. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Арсенал"