"Лестер" выиграл второй матч подряд после увольнения Раньери, "Саутгемптон" одолел "Уотфорд"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле нанес поражение "Халл Сити" – 2:1. Решающим стал гол полузащитника "лис" Рияда Махреза. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не попал в заявку хозяев на эту встречу.

"Лестер" занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда одержала вторую победу подряд после увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера. "Халл" идет 19-м.

В другом поединке "Саутгемптон" добыл волевую победу над "Уотфордом" – 4:3. Вновь отличился форвард Маноло Габбьядини – итальянец забивает за "святых" в четвертой игре подряд. Его команда поднялась на 10-е место в таблице. "Шершни" опустились на 13-ю строчку.

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27-й тур

"Лестер" – "Халл Сити" – 3:1 (1:0)

Голы: Клукас, 14 (0:1). Фукс, 27 (1:1). Махрез, 59 (2:1). Хаддлстоун, 90 - в свои ворота (3:1).

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон, Махрез (Слимани, 83), Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Грэй, 70), Варди.

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Н`Диай (Эрнандес, 68), Аль-Мухаммади, Маркович (Диоманде, 78), Клукас, Грощицки, Ньясс.

Предупреждения: Дринкуотер, 49. Хаддлстоун, 89.

Судья: Дин.

4 марта. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Уотфорд" – "Саутгемптон" – 3:4 (1:2)