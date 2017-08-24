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16:16 | Футбол — Англия

Ибрагимович подписал однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Златан Ибрагимович остается в "МЮ". Фото twitter.com/Ibra_official
Златан Ибрагимович остается в "МЮ". Фото twitter.com/Ibra_official
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Нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Соглашение 35-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать под 10-м номером.

Напомним, швед перешел в "Юнайтед" летом 2016 года и после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 28 матчей в чемпионате Англии, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. Всего на его счету 28 голов и 8 голевых передач в 46 встречах.

Сам Ибрагимович сообщил о продлении отношений, разместив эффектное фото в своих соцсетях.

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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цска 19781978

Рюрик 09 Согласен

16:34

= Даль =

Этот чувак, на минуточку, обогнал по чемпионским титулам самого Ананко. Больше 10 лет подряд становился чемпионом во всех командах.

16:32

Рюрик 09

цска 19781978 ____ Имеет право, немногие способны ТАК играть в ТАКОМ возрасте.

16:32

цска 19781978

Самодовольный тип

16:30

Рога и копыта

Ибра до 45 будет играть...

16:22