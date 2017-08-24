Ибрагимович подписал однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Соглашение 35-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать под 10-м номером.

Напомним, швед перешел в "Юнайтед" летом 2016 года и после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 28 матчей в чемпионате Англии, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. Всего на его счету 28 голов и 8 голевых передач в 46 встречах.

Сам Ибрагимович сообщил о продлении отношений, разместив эффектное фото в своих соцсетях.