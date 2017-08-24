Ибрагимович подписал однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Соглашение 35-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать под 10-м номером.
Напомним, швед перешел в "Юнайтед" летом 2016 года и после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги.
В прошлом сезоне Ибрагимович провел 28 матчей в чемпионате Англии, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. Всего на его счету 28 голов и 8 голевых передач в 46 встречах.
Сам Ибрагимович сообщил о продлении отношений, разместив эффектное фото в своих соцсетях.
#Zlat10 pic.twitter.com/jnjJHnLJy4– Manchester United (@ManUtd) 24 августа 2017 г.
I UNITED it @ManUtd pic.twitter.com/2rgvuvoT0m– Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 24 августа 2017 г.
цска 19781978
Рюрик 09 Согласен
16:34
= Даль =
Этот чувак, на минуточку, обогнал по чемпионским титулам самого Ананко. Больше 10 лет подряд становился чемпионом во всех командах.
16:32
Рюрик 09
цска 19781978 ____ Имеет право, немногие способны ТАК играть в ТАКОМ возрасте.
16:32
цска 19781978
Самодовольный тип
16:30
Рога и копыта
Ибра до 45 будет играть...
16:22