Генрих Мхитарян: "Моя карьера в "МЮ"? Я только начал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в интервью каналам "Футбол 1"/ "Футбол 2" признался, что ему нравится играть за "красных дьяволов". Также он отметил, что иногда следит за матчами "Шахтера", за который выступал с 2010 по 2013 год.

– Вы довольны тем, как складывается ваша карьера в "Юнайтед"?

– Я только начал. Могу сказать, что у меня еще все впереди. Буду делать все возможное, чтобы было еще лучше. Всегда приятно работать под таким давлением, потому что именно тогда ты узнаешь какого уровня ты футболист, поэтому всегда нужно быть готовым ко всему.

Очень приятно снова быть в Украине, в Одессе. Приятно видеть столько болельщиков – армян, в том числе.

– Успеваете смотреть матчи "Шахтера"? Как Вам игра "горняков"?

– Да, смотрел последние игры. Скажу, что у команды виден большой прогресс. У команды очень хороший тренер. С теми футболистами, что у них сейчас есть, они показывают очень сильный футбол.

"Заря"? Я очень рад, что она показывает хорошую игру. Когда сыграли первую игру в Манчестере, я был очень удивлен. Можно сказать, что они очень сильно прибавили, сравнительно с теми годами, когда я играл в Украине. Могу сказать только хорошее о них.

Сейчас все очень серьезно. Все знают, что нужно хорошо готовиться к матчу. "Манчестер Юнайтед" всегда играет ради того, чтобы победить, и ради титулов. Не имеет значения, будет это в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Но пока что мы сконцентрированы на игре.