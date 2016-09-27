Эллардайс покинул пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс покинул свой пост, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Исполняющим обязанности наставника команды на матчи против Мальты, Словении, Шотландии и Испании будет Гарет Саутгейт.

Сборную Англии Эллардайс возглавил всего 67 дней назад. Под его руководством команда провела один матч, обыграв сборную Словакии (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

Сегодня стало известно, что Эллардайс обвиняется в коррупции. Еще до назначения на занимаемую сегодня должность специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.