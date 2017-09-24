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10:26 | Футбол — Англия

Деян Ловрен: "Жутко опасаюсь похищения своих детей"

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Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен подтвердил, что был ограблен в Загребе. Злоумышленники ворвались в арендованный игроком дом и вынесли деньги, а также драгоценности.

– Меня действительно ограбили, – цитирует The Sun Ловрена. – У меня украли практически все, а я ничего не слышал. Ощущение, будто преступники предварительно меня усыпили. Они могли похитить моих детей, и я бы этому никак не помешал. Сейчас трудный период в моей жизни. Жутко боюсь, что моих детей похитят. Я потратил большую сумму, чтобы удалить фотографии своих детей из Интернета.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zerratt_

Лучше бы на психолога их потратил.

10:58