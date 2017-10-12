Арсен Венгер: "Езил и Санчес могут быть проданы в январе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не исключил, что Алексис Санчес и Месут Езил могут быть проданы в январе. Контракты этих футболистов истекают следующим летом.

– Переговоры с агентом Езила хорошо продвигаются, – цитирует ВВС Венгера. – Мы еще не пришли к соглашению по новому контракту, но это не значит, что он хочет уйти. И он, и Санчес довольны положением. Надеюсь, что мы договоримся. Но большего сказать не могу.

Конечно, любой клуб, сталкиваясь с такой ситуацией, должен быть готов к любым сценариям. Да, обоих можем продать в январе.