Антонио Валенсия: "Не думал дважды над подписанием нового контракта с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия рад подписанию нового контракта с клубом. 31-летний эквадорец, соглашение с которым рассчитано до 2018 года, недолго раздумывал над целесообразностью продления договора.

- Очень рад подписанию нового контракта с "Манчестер Юнайтед", - приводит пресс-служба манкунианцев слова Валенсии. - Я в третий раз продлеваю соглашение, и каждый раз это происходит без проблем.

Существует немало целей, которых я хочу достичь. Мне не хватает Лиги чемпионов, а также хотелось бы выиграть несколько трофеев Англии. Приятно продлевать контракт. Когда получил предложение, то не думал дважды. Сейчас мы растем и находимся на правильном пути.