Александр Зинченко: "Был ли мой гол навесом? Немного уважения, пожалуйста"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко после победы над "Бертон Альбион" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (9:0) признался, что команда хотела забить 10 мячей. Также его обидел вопрос по поводу того, был ли его гол навесом.

- Я впервые поучаствовал в такой победе, - цитирует BBC Зинченко. - Если честно, мы забили много голов, но хотели еще больше, как и наши болельщики. Хотели бы забить 10, но может быть в следующий раз. Был ли мой гол навесом? Немного уважения, пожалуйста...