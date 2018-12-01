Только 10 тысяч билетов на финал Кубка Либертадорес будут проданы в Аргентине

В Аргентине на ответный матч финала Кубка Либертадорес, который пройдет 9 декабря в Мадриде, будут проданы только 10 тысяч билетов. Причем их распределят поровну между фанатами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Остальные билеты будут реализованы в Испании, сообщает Marca.

Ответный финальный матч должен был состояться в Буэнос-Айресе 23 ноября, но его перенесли из-за атаки фанатов "Ривера" на автобус с игроками "Боки" и использование слезоточивого газа, из-за чего ряд игроков получили проблемы со здоровьем.