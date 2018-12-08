Сантьяго Солари: "Противоречивые чувства от финала Кубка Либертадорес на "Сантьяго Бернабеу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари признался, что испытывает противоречивые чувства по поводу проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Первая встреча завершилась со счетом 2:2, а ответная должна была пройти 23 ноября на стадионе "Ривер Плейт", но ее перенесли на 9 декабря в Мадрид из-за атак, устроенных фанатами "Ривера" на игроков "Боки".

– Это событие вызывает у меня противоречивые чувства, – цитирует AS Солари. – Для "Реала" и для нашего стадиона большая честь принимать финал Кубка Либертадорес, встречу двух сильнейших команд Аргентины. Надеюсь, что "Сантьяго Бернабеу" поможет ярко завершить этот финал. Но я не могу игнорировать тот факт, что игра пройдет так далеко от Буэнос-Айреса. Это разбило много сердец. Очень жаль, что многие не смогут посетить эту игру.