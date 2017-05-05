"Сантос" одержал победу над "Санта-Фе"

"Сантос" в матче группового турнира Кубка Либертадорес обыграл на своем поле "Санта-Фе" - 3:2. Победу команде принес гол Вериссимо. В еще одном матче группы 2 "Стронгест" разгромил "Спортинг Кристаль" - 5:1.

Кубок Либертадорес

Группа 2

"Стронгест" - "Спортинг Кристаль" - 5:1 (3:0)

Голы: Алонсо, 19 - с пенальти (1:0). Чумасеро, 31 (2:0). Алонсо, 37 (3:0). Бехарано, 53 - в свои ворота (3:1). Мартели, 62 (4:1). Вейсага, 71 (5:1).

Удаление: Баллон (Спортинг Кристаль), 90.

"Сантос" - "Санта-Фе" - 3:2 (3:2)

Голы: Рикарду Оливейра, 4 (1:0). Аранго, 34 (1:1). Буэно, 35 (2:1). Вериссимо, 35 (3:1). Перласа, 40 (3:2).

Группа 6

"Годой Крус" - "Либертад" - 1:1 (1:1)

Голы: Сантакрус, 24 (0:1). Гарро, 40 (1:1).

Удаление: Гонсалес (Годой Крус), 90.

Группа 8

"Самора" - "Гуарани" - 1:3 (1:2)

Голы: Гарсия, 15 (0:1). Палау, 20 (0:2). Соса, 41 (1:2). Гарсия, 52 (1:3).