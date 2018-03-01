"Фламенго" и "Ривер Плейт" сыграли вничью в Кубке Либертадорес

Состоялись матчи группового турнира Кубка Либертадорес. "Фламенго" и "Ривер Плейт" в четвертой группе победителя не выявили - 2:2.

В группе 2 "Дельфин" и "Боливар" также сыграли вничью - 1:1.

"Насиональ" и "Эстудиантес" в группе 6, а также "Мильонариос" и "Коринтианс" в группе 7 голов не забили.

Кубок Либертадорес

Группа 4

"Фламенго" - "Ривер Плейт" - 2:2 (0:0)

Голы: Дурадо, 54 - с пенальти (1:0). Мора, 55 (1:1). Эвертон, 66 (2:1). Майяда, 87 (2:2).

1 марта. Рио-де-Жанейро. Стадион "Luso Brasileiro".

Группа 2

"Дельфин" - "Боливар" - 1:1 (1:1)

Голы: Рикельме, 19 (0:1). Ордоньес, 45+2 (1:1).

1 марта. Манта. Стадион "Jocay".

Группа 6

"Насиональ" М - "Эстудиантес" - 0:0

1 марта. Монтевидео. Стадион "Gran Parque Central".

Группа 7

"Мильонариос" - "Коринтианс" - 0:0

1 марта. Богота. Стадион "El Campin".