"Фламенго" и "Ривер Плейт" сыграли вничью в Кубке Либертадорес

Состоялись матчи группового турнира Кубка Либертадорес. "Фламенго" и "Ривер Плейт" в четвертой группе победителя не выявили - 2:2.
В группе 2 "Дельфин" и "Боливар" также сыграли вничью - 1:1.
"Насиональ" и "Эстудиантес" в группе 6, а также "Мильонариос" и "Коринтианс" в группе 7 голов не забили.
Кубок Либертадорес
Группа 4
"Фламенго" - "Ривер Плейт" - 2:2 (0:0)
Голы: Дурадо, 54 - с пенальти (1:0). Мора, 55 (1:1). Эвертон, 66 (2:1). Майяда, 87 (2:2).
1 марта. Рио-де-Жанейро. Стадион "Luso Brasileiro".
Группа 2
"Дельфин" - "Боливар" - 1:1 (1:1)
Голы: Рикельме, 19 (0:1). Ордоньес, 45+2 (1:1).
1 марта. Манта. Стадион "Jocay".
Группа 6
"Насиональ" М - "Эстудиантес" - 0:0
1 марта. Монтевидео. Стадион "Gran Parque Central".
Группа 7
"Мильонариос" - "Коринтианс" - 0:0
1 марта. Богота. Стадион "El Campin".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2018/groups/