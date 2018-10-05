Фейсбук будет транслировать матчи Кубка Либертадорес

Фейсбук объявил о подписании контракта с Южноамериканской футбольной конфедерацией (КОНМЕБОЛ). Соглашение о трансляции матчей Кубка Либертадорес в социальной сети рассчитано на четыре года, оно вступит в силу с 2019 года. Фейсбук получил право на эксклюзивную трансляцию 27 матчей турнира на территории десяти южноамериканских стран по четвергам вплоть до четвертьфинала. Также будет транслировать 19 матчей по вторникам и средам до финала. Эти матчи также будут доступны на платных телевизионных каналах.

С помощью трансляций футбольных матчей Фейсбук хочет быстро раскрутить свою видеоплатформу Watch. Ранее социальная сеть объявила о контрактах на трансляцию матчей чемпионата Испании в Южной Азии, а также матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Южной Америке.