Фанаты "Насьоналя" издевались над "Шапекоэнсе" из-за катастрофы и получили бан на три матча

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) оштрафовала уругвайский "Насьональ" за поведение болельщиков во время матча с бразильским "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба организации. Фанаты команды из Монтевидео демонстрировали издевательские жесты об авиакатастрофе соперника, в которую клуб попал в ноябре 2016 года.

Клуб из Монтевидео должен заплатить 80 тысяч долларов. Фанатам запрещено посещать три ближайших гостевых матча команды.

Напомним, в ноябре 2016 года в катастрофе самолета "Шапекоэнсе" над Колумбией погибли 71 человек из 77. В живых остались трое игроков команды - Алан Рушел, Нету и Фольман.