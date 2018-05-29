УЕФА никак не накажет Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов

Как утверждает El Mundo Deportivo, УЕФА не будет предпринимать никаких санкций в отношении защитника "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1).



В первом тайме Рамос нанес повреждение форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо. До сих пор неясно, сумеет ли египтянин принять участие в ЧМ-2018.



В начале второго тайма Рамос ударил локтем вратаря мерсисайдского клуба Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.

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