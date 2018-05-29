УЕФА никак не накажет Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов

Как утверждает El Mundo Deportivo, УЕФА не будет предпринимать никаких санкций в отношении защитника "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1).
В первом тайме Рамос нанес повреждение форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо. До сих пор неясно, сумеет ли египтянин принять участие в ЧМ-2018.
В начале второго тайма Рамос ударил локтем вратаря мерсисайдского клуба Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.
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Kharyok1
баламошка Там даже нарушения не было. Была борьба за мяч. Рамос добрался до мяча и его выбил и только потом начал валиться вместе с Салахом. Это не нарушение. В ситуации с вратарём - так ведь Рамоса толкнул в спину ван Дайк, двумя руками. Вот Рамос и врезался во вратаря. Что характерно: во время игры никто из игроков Рамосу претензий не предъявлял, ибо понимают природу этих столкновений и понимают, что нарушений не было. И только после игры у отдельных граждан вскипело под черепной коробкой.
16:47
resifi
От лица российских болельщиков Рамосу огромный респект!!!Почитатели убогого Салаха пусть дальше продолжают негодовать!
16:31
баламошка
Там максимум жёлтая была. Максимум! За что его наказывать?! За вопли миллионов идиотов?) Да их полно на планете, это факт. Не всем же быть такими умными как баламошка и Фуля.
16:27