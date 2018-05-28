Египетский адвокат подал иск на 1 миллиард евро к Рамосу за травму Салаха

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск на 1 миллиард евро к защитнику "Реала" Серхио Рамосу. По его мнению, испанец намеренно нанес травму нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов. Адвокат отметил, что в случае получения хотя бы каких-то денег, он направит их в египетский благотворительный фонд.

– Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и жалобу в ФИФА, – цитирует Вахбу Goal со ссылкой на эфир египетского канала Sada El-Balad. – Буду просить компенсацию. Она может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу.

Напомним, Салах повредил плечо в столкновении с испанцем в финале Лиги чемпионов. Теперь форвард может пропустить чемпионат мира.