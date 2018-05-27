Кариус получил удар локтем от Рамоса перед первым пропущенным голом

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус получил удар локтем по голове со стороны защитника "Реала" Серхио Рамоса в начале второго тайма. На это обратили внимание немецкие журналисты из ZDF. Этот инцидент, случившийся при розыгрыше углового, остался без внимания судей матча. Отметим, что через пару минут после него Кариус допустил первую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет.

Напомним, что в столкновении с Рамосом травму получил в первом тайме нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.