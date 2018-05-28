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Петицию о наказании Рамоса подписали более 400 тысяч человек


Петицию с призывом наказать капитана "Реала" Серхио Рамоса, который в единоборстве с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в финале Лиги чемпионов нанес травму сопернику, подписали уже больше 400 тысяч человек, информирует Football Espana. Она появилась в интернете 27 мая.

Салах из-за полученного повреждения может пропустить чемпионат мира-2018, на котором его сборная Египта 19 июня сыграет с Россией. Форвард "фараонов" ранее выразил уверенность в том, что отправится на мировое первенство.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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