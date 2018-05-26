"Реал" - "Ливерпуль": грязный фол Рамоса на Салахе. Видео

Капитан "Реала" Серхио Рамос грубо сыграл против лучшего бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Форвард сборной Египта вынужден был покинуть поле на 31-й минуте встречи.
Напомним, что Египет - соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.
The DIRTY play by Sergio Ramos to injure Mohamed Salah in the Champions League Final.– Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 26 мая 2018 г.
Salah went to the locker roompic.twitter.com/YUlGflB8p5
fedor900
Ах проказник этот Рамос, по попе надо похлопать тебе ... так чтоли писать, чтобы не удаляли сообщения?!
22:57
Duckhunter68
Никакого фола не было! Обычный игровой эпизод...
22:52
vassel
Грязный фол!!!!
22:43
Kasymus
Рамос просто выполнил работу защитника. Остановить форварда, прихваты, захваты - это обычное дело. А тут просто новую звезду мира травмировали - сразу мегасрач. Рамос красава, хоть и падла, Салаху здоровья
22:42
bookmake
и что там "грязного" клоуны? Обычное единоборство, Салах не поставил корпус ,проиграв борьбу, там даже фола не было...
22:40
вперёд Спартак!
Черчесов вздохнул с облегчением...
22:39
Сергей Барнаулец
А где была грубость? Скорее, это Салех завалил Рамоса.
22:38
pustot+
Рамос известный костолом
22:31