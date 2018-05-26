"Реал" - "Ливерпуль": грязный фол Рамоса на Салахе. Видео

Капитан "Реала" Серхио Рамос грубо сыграл против лучшего бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Форвард сборной Египта вынужден был покинуть поле на 31-й минуте встречи.

Напомним, что Египет - соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

The DIRTY play by Sergio Ramos to injure Mohamed Salah in the Champions League Final.



Salah went to the locker roompic.twitter.com/YUlGflB8p5 – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 26 мая 2018 г.

Трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль"