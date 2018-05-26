22:24 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Ливерпуль": грязный фол Рамоса на Салахе. Видео

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Капитан "Реала" Серхио Рамос грубо сыграл против лучшего бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Форвард сборной Египта вынужден был покинуть поле на 31-й минуте встречи.

Напомним, что Египет - соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

Трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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fedor900

Ах проказник этот Рамос, по попе надо похлопать тебе ... так чтоли писать, чтобы не удаляли сообщения?!

22:57

Duckhunter68

Никакого фола не было! Обычный игровой эпизод...

22:52

vassel

Грязный фол!!!!

22:43

Kasymus

Рамос просто выполнил работу защитника. Остановить форварда, прихваты, захваты - это обычное дело. А тут просто новую звезду мира травмировали - сразу мегасрач. Рамос красава, хоть и падла, Салаху здоровья

22:42

bookmake

и что там "грязного" клоуны? Обычное единоборство, Салах не поставил корпус ,проиграв борьбу, там даже фола не было...

22:40

вперёд Спартак!

Черчесов вздохнул с облегчением...

22:39

Сергей Барнаулец

А где была грубость? Скорее, это Салех завалил Рамоса.

22:38

pustot+

Рамос известный костолом

22:31

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