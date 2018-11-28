"Тоттенхэм" - "Интер": Фертонген выйдет на поле впервые с сентября

Лондонский "Тоттенхэм" и миланский "Интер" объявили стартовые составы на очный поединок в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. Защитник хозяев Ян Вертонген впервые с конца сентября выйдет на поле, он восстановился после травмы подколенного сухожилия.

Стартовый состав "Тоттенхема": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис Уинкс, Сиссоко, Ламела, Деле Алли, Лукас, Кейн.

Запасные: Гассанига, Роуз, Уокер-Питерс, Дайер, Эриксен, Сон, Льоренте.

Стартовый состав "Интера": Ханданович, д`Амброзио, Шкриньяр, де Фрай, Асамоа, Брозович, Фалеро, Найгголан, Перишич, Политано, Икарди.

Запасные: Паделли, Раноккиа, Миранда, Валеро, Кандрева, Мартинес, Кейта.