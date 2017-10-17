Сумасшедший сэйв Комбарова. Как "Севилья" не забила "Спартаку"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров на 52-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" совершил сумасшедший сэйв.

Полузащитник севильцев Микаэль Крун-Дели вошел в штрафную, но вратарь Александр Селихов сыграл на перехвате. Мяч отскочил в ноги нападающему Виссаму Бен Йеддеру, пробившему по воротам, которые защищали Комбаров и Георгий Джикия. 30-летний россиянин вынес мяч с линии.

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"