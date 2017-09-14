"Спартак" могут оштрафовать на 500 евро за каждый файер, зажженный на матче с "Марибором"

Сегодня УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). Организация рассмотрит нарушения по двум пунктам – использование пиротехники и забрасывание поля посторонними предметами.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, провинившейся стороне грозит штраф в размере 500 евро за каждую единицу пиротехники, использованной фанатами. В случае, если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза.

При этом в регламенте не прописан конкретный штраф за выброшенные на поле предметы. Степень наказания в данном случае будет определена дисциплинарной инстанцией и зависит от различных обстоятельств нарушения.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" //

Файер с сектора "Спартака" едва не попал в арбитра. Видео //

Юрист: "Спартак", скорее всего, только оштрафуют"