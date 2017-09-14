Юрист: "Спартак", скорее всего, только оштрафуют"

Известный спортивный юрист Артем Пацев высказал мнение, что "Спартак" будет оштрафован за использование болельщиками пиротехники в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Напомним, в первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал встречу на несколько минут, так как в секторе болельщиков красно-белых были зажжены несколько файеров. Один из них был брошен на поле в район центрального круга. Сегодня УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба.

– Клуб понесет наказание несмотря на то, что матч проходил на выезде, – сказал Пацев. – Раз болельщики "Спартака" использовали пиротехнику и бросали файеры на поле – значит, к клубу будут применены санкции.

– Какие именно?

– Перечень наказаний очень широкий. От предупреждения и штрафа вплоть до проведения матча без зрителей или проведения следующей встречи на нейтральном поле. Конечно, многое зависит от кредитной истории. УЕФА проведет расследование и проверит, имел ли клуб отношение к этим нарушениям.

– В смысле?

– Может быть, кто-то из игроков "Спартака" выступил с каким-то провокационным заявлением. Например, в социальных сетях. Тогда получится, что клуб разделяет вину болельщиков.

– Если допустить, что никаких провокаций со стороны игроков не было, а кредитная история у "Спартака" хорошая, что тогда ждет московский клуб?

– Думаю, штраф. Может быть, еще предупреждение клубу. Не вижу оснований обязать "Спартак" проводить матчи без зрителей или закрывать сектора. Так что, на мой взгляд, дело ограничится штрафом.

– Каким именно?

- Можно только предполагать. Максимум - 50 тысяч евро, не больше. Но это максимум... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Спартак" могут оштрафовать на 500 евро за каждый файер, зажженный на матче с "Марибором"