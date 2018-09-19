09:21 | Футбол — Лига чемпионов

Сержиу Консейсау: "Я не политик, поэтому не умею толкать речи"

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Главный тренер "Порту"  Сержиу Консейсау считает, что его команда могла обыграть "Шальке" на выезде. Встреча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов завершилась вничью – 1:1.

– Я не политик, поэтому не умею толкать речи, чтобы заряжать психологически команду. Она сама должна уметь побеждать, – цитирует A Bola Консейсау. – Я не видел, чтобы команда нервничала. Некоторые футболисты играют еще не на том уровне, которого я от них жду. Но еще только начало сезона. Думаю, мы будем прогрессировать. Но уже сейчас мы могли рассчитывать на победу.

Напомним, что "Порту" и "Шальке" играют в одной группе с "Локомотивом" и "Галатасараем".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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