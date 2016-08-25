"Ростов" хочет сыграть с "Барселоной" с Силлессеном в воротах

Пресс-служба "Ростова" отреагировала на сообщение "Барселоны" о том, что каталонцы подписали контракт с вратарем "Аякса" Яспером Силлессеном. Ростовчане выразили надежду на то, что голландец вновь приедет в город в качестве вратаря соперника вице-чемпиона России.

"Ждем его в гости снова. Желательно в воротах", – гласит сообщение в твиттере "Ростова".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.