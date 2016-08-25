"Ростов" хочет сыграть с "Барселоной" с Силлессеном в воротах

Пресс-служба "Ростова" отреагировала на сообщение "Барселоны" о том, что каталонцы подписали контракт с вратарем "Аякса" Яспером Силлессеном. Ростовчане выразили надежду на то, что голландец вновь приедет в город в качестве вратаря соперника вице-чемпиона России.
"Ждем его в гости снова. Желательно в воротах", – гласит сообщение в твиттере "Ростова".
Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
@FCBarcelona @JasperCillessen ждём его в гости снова. Желательно в воротах 🙄– Football Club Rostov (@rostovfc) 25 августа 2016 г.
V0VaN
скорее всего барса - ростов будет игра в полуфинале. финал однозначно ростов - лестер
21:09 25 августа
SSNA7
В этом-то и есть тонкий юмор Ростова для тех кто в танке. Силлессен в воротах - Ростов - Барса: 3:0.
19:32 25 августа
Солёный
Напоминает - помирать, так с музыкой... ))))
19:30 25 августа
П_о_в_а_р
Ростов, ты жа можешь проиграть Барселоне, зачем жа прикалываться та? ай-ай-ай, как стыдна.
19:24 25 августа
nikolass1971
Ю.Ю. Прикольно, ежели попадётся именно Барса. Ещё прикольней, ежели в Ростове сыграет Силлессен. Интересно, кто будет прикалываться после матча?)) Забудь про этого вратаря,даже если и попадёт Барса в одну группу с Ростовом,то всём желании этот вратарь в ЛЧ сыграть не может,т.к. заигран за Аякс.Или правила изменились
18:33 25 августа
Kezya
футбол2018 Вот в чем Ростов отличается от ЦСКА!!!Кони хотят играть со слабыми , а Ростов с сильными!!Удачи Ростову! 17:10 --------------------- ...Слуцкий(ЦСКА,не малый опыт в ЛЧ) - "Это космос!" ...Кириченко(Ростов,дебютант ЛЧ) - "Со всеми можно играть,всех можно побеждать"...
18:26 25 августа
podnimitemneveki
Давайте честно перед жеребьеакой плэй оффа КББ сразу просил посельнее кого нить что бы потом вообще вопросов не возникало но Пеп сходил в церковь и на Ростов не попал зато очень сильно радовались в амстердаме что им досталось что то типа Санкт Галена сегодня ЖЕРЕБЬЕВКА так что не долго ждать осталось нашего козырного слова СЛЕДУЮЩИЙ!!!
17:51 25 августа
ATA
перья полезли из СМ - Федуну подхалимы жирков и радион помешали взять КББ
17:22 25 августа
футбол2018
Вот в чем Ростов отличается от ЦСКА!!!Кони хотят играть со слабыми , а Ростов с сильными!!Удачи Ростову!
17:10 25 августа
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
17:07 25 августа
Бонч Бруевич
Даже отсутствие вратаря на воротах Барсы никак не поможет Ростову.
17:00 25 августа
rashlim
Глумятся, черти!
16:56 25 августа
Tramvaj
Перебор, уже наглость. Порадовались и хватит.
16:45 25 августа
SIZ170
..... только с ним не голландские пацаны приедут, а Неймар, Суарес и Месси .... ну и конечно Иньеста))))
16:33 25 августа
Айртон
Какая разница кто будет на воротах? Всё-равно не дойдёте. ))
16:30 25 августа
DokaHaJIu
Забавный у нас твиттер, любят пошутить. С другой стороны, почему бы и нет. Веселей нужно быть - и перепалка с Зенитом понравилась, и этот "заход" тоже забавный.
16:28 25 августа
Mark Krass
смотрю у одних товарищей перья из жопы полезли.Не рановато ли?))
16:18 25 августа
Ю.Ю.
Прикольно, ежели попадётся именно Барса. Ещё прикольней, ежели в Ростове сыграет Силлессен. Интересно, кто будет прикалываться после матча?))
16:15 25 августа
fcsmfan
Резвятся. Заслужили.
16:12 25 августа
everest35
но помимо силесена в воротах , у барсы есть еще МСН в нападении , так что как бы потом барса не тролила ростов
15:58 25 августа
Shumer
Я вчера почти угадал, когда пожелал "Ростову" забить пяток мячей Силлессену, пока тот в "Барсу" не убег)))
15:57 25 августа
Termin79
Тонко)))
15:54 25 августа
П_о_в_а_р
Красавы.) Просто бу-га-га.)
15:44 25 августа
Джин_SM(v3)
не стоит кота за усы дергать
15:38 25 августа
Разбанен досрочно
от тролли)).
15:37 25 августа