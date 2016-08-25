15:30 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" хочет сыграть с "Барселоной" с Силлессеном в воротах

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Пресс-служба "Ростова" отреагировала на сообщение "Барселоны" о том, что каталонцы подписали контракт с вратарем "Аякса" Яспером Силлессеном. Ростовчане выразили надежду на то, что голландец вновь приедет в город в качестве вратаря соперника вице-чемпиона России.

"Ждем его в гости снова. Желательно в воротах", – гласит сообщение в твиттере "Ростова".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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V0VaN

скорее всего барса - ростов будет игра в полуфинале. финал однозначно ростов - лестер

21:09 25 августа

SSNA7

В этом-то и есть тонкий юмор Ростова для тех кто в танке. Силлессен в воротах - Ростов - Барса: 3:0.

19:32 25 августа

Солёный

Напоминает - помирать, так с музыкой... ))))

19:30 25 августа

П_о_в_а_р

Ростов, ты жа можешь проиграть Барселоне, зачем жа прикалываться та? ай-ай-ай, как стыдна.

19:24 25 августа

nikolass1971

Ю.Ю. Прикольно, ежели попадётся именно Барса. Ещё прикольней, ежели в Ростове сыграет Силлессен. Интересно, кто будет прикалываться после матча?)) Забудь про этого вратаря,даже если и попадёт Барса в одну группу с Ростовом,то всём желании этот вратарь в ЛЧ сыграть не может,т.к. заигран за Аякс.Или правила изменились

18:33 25 августа

Kezya

футбол2018 Вот в чем Ростов отличается от ЦСКА!!!Кони хотят играть со слабыми , а Ростов с сильными!!Удачи Ростову! 17:10 --------------------- ...Слуцкий(ЦСКА,не малый опыт в ЛЧ) - "Это космос!" ...Кириченко(Ростов,дебютант ЛЧ) - "Со всеми можно играть,всех можно побеждать"...

18:26 25 августа

podnimitemneveki

Давайте честно перед жеребьеакой плэй оффа КББ сразу просил посельнее кого нить что бы потом вообще вопросов не возникало но Пеп сходил в церковь и на Ростов не попал зато очень сильно радовались в амстердаме что им досталось что то типа Санкт Галена сегодня ЖЕРЕБЬЕВКА так что не долго ждать осталось нашего козырного слова СЛЕДУЮЩИЙ!!!

17:51 25 августа

ATA

перья полезли из СМ - Федуну подхалимы жирков и радион помешали взять КББ

17:22 25 августа

футбол2018

Вот в чем Ростов отличается от ЦСКА!!!Кони хотят играть со слабыми , а Ростов с сильными!!Удачи Ростову!

17:10 25 августа

футбол2018

Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!

17:07 25 августа

Бонч Бруевич

Даже отсутствие вратаря на воротах Барсы никак не поможет Ростову.

17:00 25 августа

rashlim

Глумятся, черти!

16:56 25 августа

Tramvaj

Перебор, уже наглость. Порадовались и хватит.

16:45 25 августа

SIZ170

..... только с ним не голландские пацаны приедут, а Неймар, Суарес и Месси .... ну и конечно Иньеста))))

16:33 25 августа

Айртон

Какая разница кто будет на воротах? Всё-равно не дойдёте. ))

16:30 25 августа

DokaHaJIu

Забавный у нас твиттер, любят пошутить. С другой стороны, почему бы и нет. Веселей нужно быть - и перепалка с Зенитом понравилась, и этот "заход" тоже забавный.

16:28 25 августа

Mark Krass

смотрю у одних товарищей перья из жопы полезли.Не рановато ли?))

16:18 25 августа

Ю.Ю.

Прикольно, ежели попадётся именно Барса. Ещё прикольней, ежели в Ростове сыграет Силлессен. Интересно, кто будет прикалываться после матча?))

16:15 25 августа

fcsmfan

Резвятся. Заслужили.

16:12 25 августа

everest35

но помимо силесена в воротах , у барсы есть еще МСН в нападении , так что как бы потом барса не тролила ростов

15:58 25 августа

Shumer

Я вчера почти угадал, когда пожелал "Ростову" забить пяток мячей Силлессену, пока тот в "Барсу" не убег)))

15:57 25 августа

Termin79

Тонко)))

15:54 25 августа

П_о_в_а_р

Красавы.) Просто бу-га-га.)

15:44 25 августа

Джин_SM(v3)

не стоит кота за усы дергать

15:38 25 августа

Разбанен досрочно

от тролли)).

15:37 25 августа

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Материалы других СМИ