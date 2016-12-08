Россия отдала Португалии шестое место в рейтинге

После поражения ЦСКА в Лондоне и крупной победы "Порту" над "Лестером", которая принесла команде Икера Касильяса пять бонусных очков за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив его португальцам.

Перед заключительными матчами в Лиге Европы суммарный коэффициент Португалии за последние пять сезонов равен 48,998 балла, у нас – 48,732. В ночь с четверга на пятницу ситуация может измениться, если "Зенит" и "Краснодар" сыграют успешнее "Браги".

Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)