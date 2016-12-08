Россия отдала Португалии шестое место в рейтинге

После поражения ЦСКА в Лондоне и крупной победы "Порту" над "Лестером", которая принесла команде Икера Касильяса пять бонусных очков за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив его португальцам.
Перед заключительными матчами в Лиге Европы суммарный коэффициент Португалии за последние пять сезонов равен 48,998 балла, у нас – 48,732. В ночь с четверга на пятницу ситуация может измениться, если "Зенит" и "Краснодар" сыграют успешнее "Браги".
Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)
van der sar
До Лиги Чемпионов мы не доросли. Зачем нам два клуба напрямую? В лучшем случае, чтобы бороться за Лигу Европы. Хотя посмотреть в России Реал или Барселону- тоже повод бороться за шестое место в рейтинге, но только ради этого.
02:46
Костариканец
никнейм1 Костариканец.=== Реал сам со 2 места вышел. 01:10 ======== Ага, сорри, тогда Атлетико им или Боруссию Д с Юве.
02:09
victor
Гиня! Когда будешь извиняться! Россия ждет!!
02:01
Sakket
ну и где вы,кони ,злопыхатели Спартака?смотреть на вас жалко,Игорь только не заслужил этого позора
01:47
Sakket
ну и где вы,кони,млять,злопыхатели?)все засираете на ветках Спартак,сами то,куда скатились...жалко смотреть,игорь только этого не заслужил....
01:45
ДОЗВОН ГУБЕР
Эй, ура--поцреоты, ВЫ бы слюни подтёрли да губёшки закатала..... А то собрались крутые спецы--прогнозисты:::: один баран (00:52) тупо не понимает слов "заявить НАПРЯМУЮ в ЛЧ два клуба ;;; другой (01:02) уже в СЛЕДУЮЩЕМ году собрался ШЕСТЬ/!!!!!/ клубов выставлить!!!! От нашей--рашки больше ЧЕТЫРЁХ клубов и нефик заявлять, всё равно и таким количеством найдут, как уделаться....
01:22
Гаттузо зол!
Шпасибо мясковским клубишкам за наше счастливое завтра! Давно пора пару расформировать.
01:17
merniloskut
Туфта все эти рейтинги и более ничто! Каждый клуб сам за себя, чего добьётся, то и его! Не нужно портить интересы Российской сборной и клубов состоящих, почти на половину, из варягов!
01:13
Гаттузо зол!
Шпасибо мясковским клубишкам, за наше счастливое завтра. Позорники столичные. Давно пора там пару команд сократить.
01:13
Enich
да это уже не важно, к сожалению
01:13
tryam
шахтер завтра сольет, им ничего не надо, нам как раз подгадять
01:13
Pablo_75
Всё просто идеально по плану Мутко - и Бенфика и Порту выходят со вторых мест и вылетают в 1/8, а мы спокойно забираем шестое место.
01:11
никнейм1
Костариканец.=== Реал сам со 2 места вышел.
01:10
Вгыгел
где руссиано?
01:10
никнейм1
Luchezarny.=== Если в этом евросезоне не обгоним 5 клубов останется.
01:09
Lars Berger
Да обойдем мы этих португалов!.. У нас 3 клуба в ЛЕ, у них 2 - в ЛЧ... А отрыв - минимальный... Еще бы "Шахтер" завтра помог...
01:09
Вгыгел
руссиано знаеть своё место
01:08
Костариканец
У португалов осталось 3 команды, 2 из которых Бенфика и Порту вышли со вторых мест в 1/8 ЛЧ. Так что при удачной жеребьевке Реал там им или Барсу, то больше очков они не наберут в этом сезоне.
01:07
SIZ170
10 очков портики бонусом за выход в ЛЧ взяли..... если завтра Зенит и Краснодал вола валять не будут вернем 6-е место
01:07
Тони Старк
Теперь надо,что бы Зенит и Краснодар играли на победы,первым будет скорее всего попроще,вторым потяжелее,хотя ницца выпустит второй состав,ну и шахтер должен брагу в гостях дернуть,а гент какую то турецкую чачу обыграть.Хотя цска и особенно спартак подложили свинью,четыре ничьи четыре просера на двоих,без побед и шансов.
01:07
HAZELSAMARA
Помните весенний матч "Зенит" - "Бенфика" (1-2) с голом, пропущенным на последних секундах? Благодаря тому голу Португалию получила +0,166, а Россия -0,200, т.е. по модулю вышло 0,366. Впрочем, это так - мелкое брюзжание, ибо "Зенит" последние семь сезонов имеет в Европе немало очков. Брюзжание крупное - это сидящие в этих же коэффициентах спартаковские "Санкт-Галлен" и АЕК. Соблаговоли "Спартак" добраться до группы Лиги Европы хотя бы один раз из тех двух, Португалия сейчас отставала бы от нас на балл, а то и на полтора.
01:04
Dexty_07
Да, конюшня нагадила так, что все по колено уже....псевдочемпион
01:03
Luchezarny
на следующий сезон можем выставить 6 клубов -это главное
01:02
kaduly
Табун Гигера за последние годы очков не практически приносит
01:02
niik27772
эх кобылы, кобылы................... лёня верим
01:01
никнейм1
Luchezarny.=== Надо в этом сезоне обогнать.
01:00
Справедливый(Ставрополь)
Ну что,Гинер? Где Ростов,где ЦСКА? Позорные игры из матча в матч.И самое обидное,что Шпоры в полноги играли,сколько хотели -столько создали моментов. Из такой то группы не выйти....Был бы там Ростов,был бы и плей-офф для России в ЛЧ. Это вам не игры РФПЛ покупать.
00:59
Luchezarny
зато Португалия потеряет на 2 балла больше чем Россия на следующий сезон, так что не всё потеряно....
00:56
никнейм1
Спасибо Легии, хоть Спортинг грохнули. Лестер подвёл со 2-м составом и без мотивации. В ЛЕ болеем за Шахтёр и Гент- Брагу тоже надо отцепить. Ну может наши ещё Краснодар и Зенит зацепят что-нибудь. === Весна всё покажет. Надеямся в ЛЧ португалам попадутся хорошие соперники. Про ЦСКА и Спартак промолчу.
00:55
redgy
Пока все идет неплохо.. Гавное Ростов сохранили и Спортинг пролетел мимо весны (плюс небольшой бонус - бенфика програла).. Бенфике с Порту в ле по силам было и до финала дойти, в лч далеко не пройдут. Так что завтра за шахтер и зенит, и шестая строчка опять наша
00:55