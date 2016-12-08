00:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Россия отдала Португалии шестое место в рейтинге

Среда. Лондон. "Тоттенхэм" - ЦСКА - 3:1. Игорь АКИНФЕЕВ забивает гол в свои ворота. Фото REUTERS
Среда. Лондон. "Тоттенхэм" - ЦСКА - 3:1. Игорь АКИНФЕЕВ забивает гол в свои ворота. Фото REUTERS
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Евгений ГИНЕР.Евгений Гинер: "Зенит" в Лиге чемпионов был бы предпочтительнее "Ростова"

После поражения ЦСКА в Лондоне и крупной победы "Порту" над "Лестером", которая принесла команде Икера Касильяса пять бонусных очков за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, Россия потеряла шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив его португальцам.

Перед заключительными матчами в Лиге Европы суммарный коэффициент Португалии за последние пять сезонов равен 48,998 балла, у нас – 48,732. В ночь с четверга на пятницу ситуация может измениться, если "Зенит" и "Краснодар" сыграют успешнее "Браги".

Напомним, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить напрямую в Лигу чемпионов-2018/19 два клуба, а седьмая позиция – только один. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (32)
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van der sar

До Лиги Чемпионов мы не доросли. Зачем нам два клуба напрямую? В лучшем случае, чтобы бороться за Лигу Европы. Хотя посмотреть в России Реал или Барселону- тоже повод бороться за шестое место в рейтинге, но только ради этого.

02:46

Костариканец

никнейм1 Костариканец.=== Реал сам со 2 места вышел. 01:10 ======== Ага, сорри, тогда Атлетико им или Боруссию Д с Юве.

02:09

victor

Гиня! Когда будешь извиняться! Россия ждет!!

02:01

Sakket

ну и где вы,кони ,злопыхатели Спартака?смотреть на вас жалко,Игорь только не заслужил этого позора

01:47

Sakket

ну и где вы,кони,млять,злопыхатели?)все засираете на ветках Спартак,сами то,куда скатились...жалко смотреть,игорь только этого не заслужил....

01:45

ДОЗВОН ГУБЕР

Эй, ура--поцреоты, ВЫ бы слюни подтёрли да губёшки закатала..... А то собрались крутые спецы--прогнозисты:::: один баран (00:52) тупо не понимает слов "заявить НАПРЯМУЮ в ЛЧ два клуба ;;; другой (01:02) уже в СЛЕДУЮЩЕМ году собрался ШЕСТЬ/!!!!!/ клубов выставлить!!!! От нашей--рашки больше ЧЕТЫРЁХ клубов и нефик заявлять, всё равно и таким количеством найдут, как уделаться....

01:22

Гаттузо зол!

Шпасибо мясковским клубишкам за наше счастливое завтра! Давно пора пару расформировать.

01:17

merniloskut

Туфта все эти рейтинги и более ничто! Каждый клуб сам за себя, чего добьётся, то и его! Не нужно портить интересы Российской сборной и клубов состоящих, почти на половину, из варягов!

01:13

Гаттузо зол!

Шпасибо мясковским клубишкам, за наше счастливое завтра. Позорники столичные. Давно пора там пару команд сократить.

01:13

Enich

да это уже не важно, к сожалению

01:13

tryam

шахтер завтра сольет, им ничего не надо, нам как раз подгадять

01:13

Pablo_75

Всё просто идеально по плану Мутко - и Бенфика и Порту выходят со вторых мест и вылетают в 1/8, а мы спокойно забираем шестое место.

01:11

никнейм1

Костариканец.=== Реал сам со 2 места вышел.

01:10

Вгыгел

где руссиано?

01:10

никнейм1

Luchezarny.=== Если в этом евросезоне не обгоним 5 клубов останется.

01:09

Lars Berger

Да обойдем мы этих португалов!.. У нас 3 клуба в ЛЕ, у них 2 - в ЛЧ... А отрыв - минимальный... Еще бы "Шахтер" завтра помог...

01:09

Вгыгел

руссиано знаеть своё место

01:08

Костариканец

У португалов осталось 3 команды, 2 из которых Бенфика и Порту вышли со вторых мест в 1/8 ЛЧ. Так что при удачной жеребьевке Реал там им или Барсу, то больше очков они не наберут в этом сезоне.

01:07

SIZ170

10 очков портики бонусом за выход в ЛЧ взяли..... если завтра Зенит и Краснодал вола валять не будут вернем 6-е место

01:07

Тони Старк

Теперь надо,что бы Зенит и Краснодар играли на победы,первым будет скорее всего попроще,вторым потяжелее,хотя ницца выпустит второй состав,ну и шахтер должен брагу в гостях дернуть,а гент какую то турецкую чачу обыграть.Хотя цска и особенно спартак подложили свинью,четыре ничьи четыре просера на двоих,без побед и шансов.

01:07

HAZELSAMARA

Помните весенний матч "Зенит" - "Бенфика" (1-2) с голом, пропущенным на последних секундах? Благодаря тому голу Португалию получила +0,166, а Россия -0,200, т.е. по модулю вышло 0,366. Впрочем, это так - мелкое брюзжание, ибо "Зенит" последние семь сезонов имеет в Европе немало очков. Брюзжание крупное - это сидящие в этих же коэффициентах спартаковские "Санкт-Галлен" и АЕК. Соблаговоли "Спартак" добраться до группы Лиги Европы хотя бы один раз из тех двух, Португалия сейчас отставала бы от нас на балл, а то и на полтора.

01:04

Dexty_07

Да, конюшня нагадила так, что все по колено уже....псевдочемпион

01:03

Luchezarny

на следующий сезон можем выставить 6 клубов -это главное

01:02

kaduly

Табун Гигера за последние годы очков не практически приносит

01:02

niik27772

эх кобылы, кобылы................... лёня верим

01:01

никнейм1

Luchezarny.=== Надо в этом сезоне обогнать.

01:00

Справедливый(Ставрополь)

Ну что,Гинер? Где Ростов,где ЦСКА? Позорные игры из матча в матч.И самое обидное,что Шпоры в полноги играли,сколько хотели -столько создали моментов. Из такой то группы не выйти....Был бы там Ростов,был бы и плей-офф для России в ЛЧ. Это вам не игры РФПЛ покупать.

00:59

Luchezarny

зато Португалия потеряет на 2 балла больше чем Россия на следующий сезон, так что не всё потеряно....

00:56

никнейм1

Спасибо Легии, хоть Спортинг грохнули. Лестер подвёл со 2-м составом и без мотивации. В ЛЕ болеем за Шахтёр и Гент- Брагу тоже надо отцепить. Ну может наши ещё Краснодар и Зенит зацепят что-нибудь. === Весна всё покажет. Надеямся в ЛЧ португалам попадутся хорошие соперники. Про ЦСКА и Спартак промолчу.

00:55

redgy

Пока все идет неплохо.. Гавное Ростов сохранили и Спортинг пролетел мимо весны (плюс небольшой бонус - бенфика програла).. Бенфике с Порту в ле по силам было и до финала дойти, в лч далеко не пройдут. Так что завтра за шахтер и зенит, и шестая строчка опять наша

00:55

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ