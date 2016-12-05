Риццоли назначен главным судьей матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

Итальянский судья Никола Риццоли назначен главным рефери матча группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА, информирует пресс-служба УЕФА. Встреча состоится в среду, 7 декабря, в Лондоне, начало игры - в 22.45 по московскому времени. Помогать итальянцу будут соотечественник Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фиоре, дополнительные ассистенты - Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвертый рефери - Алессандро Джаллатини.
Напомним, что армейцы утратили возможность выхода в плей-офф турнира, но сохранили шанс продолжить выступления в Лиге Европы. Для этого подопечным Леонида Слуцкого необходимо одержать победу над "шпорами".
shpasic
лучше б Розетти назначили)
14:31
Митяй Антибомж
Ну и, дабы подтолкнуть предыдущий коммент, добавлю несколько слов в поддержку коней: тяжело начинать каждый матч с 0-1 ))
14:27
Митяй Антибомж
Какого судью не назначай, конечный результат не изменится )) Это же не РФПЛ. Поражение, привычное последнее место, Великий рекорд 43 и почетное звание самой слабой команды за всю историю ЛЧ ))
14:24
=TeoDor=
судья, не помешай Игорьку ,перед отпуском , обновить еще один рекорд
13:41