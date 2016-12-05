Риццоли назначен главным судьей матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

Итальянский судья Никола Риццоли назначен главным рефери матча группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА, информирует пресс-служба УЕФА. Встреча состоится в среду, 7 декабря, в Лондоне, начало игры - в 22.45 по московскому времени. Помогать итальянцу будут соотечественник Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фиоре, дополнительные ассистенты - Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвертый рефери - Алессандро Джаллатини.

Напомним, что армейцы утратили возможность выхода в плей-офф турнира, но сохранили шанс продолжить выступления в Лиге Европы. Для этого подопечным Леонида Слуцкого необходимо одержать победу над "шпорами".