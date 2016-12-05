13:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Риццоли назначен главным судьей матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

0
0
0
4

Итальянский судья Никола Риццоли назначен главным рефери матча группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА, информирует пресс-служба УЕФА. Встреча состоится в среду, 7 декабря, в Лондоне, начало игры - в 22.45 по московскому времени. Помогать итальянцу будут соотечественник Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фиоре, дополнительные ассистенты - Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвертый рефери - Алессандро Джаллатини.

Напомним, что армейцы утратили возможность выхода в плей-офф турнира, но сохранили шанс продолжить выступления в Лиге Европы. Для этого подопечным Леонида Слуцкого необходимо одержать победу над "шпорами".

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги Европы?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

лучше б Розетти назначили)

14:31

Митяй Антибомж

Ну и, дабы подтолкнуть предыдущий коммент, добавлю несколько слов в поддержку коней: тяжело начинать каждый матч с 0-1 ))

14:27

Митяй Антибомж

Какого судью не назначай, конечный результат не изменится )) Это же не РФПЛ. Поражение, привычное последнее место, Великий рекорд 43 и почетное звание самой слабой команды за всю историю ЛЧ ))

14:24

=TeoDor=

судья, не помешай Игорьку ,перед отпуском , обновить еще один рекорд

13:41

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ