Прошла жеребьевка 4-го раунда отбора Лиги чемпионов, в котором может сыграть "Спартак"

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

В рамках церемонии официально определился потенциальный соперник "Спартака" по последнему этапу квалификации. Красно-белые в случае победы над ПАОК в 3-м отборочном раунде главного еврокубкового турнира на следующей стадии сыграют с победителем пары "Бенфика" – "Фенербахче".

Первый матч между российским и греческим клубами пройдет в Салониках 8 августа, ответный состоится в Москве 14 августа.

Игры 4-го раунда отбора Лиги чемпионов пройдут 21-22 августа и 28/29 августа.

Отметим, что в случае поражения от ПАОК "Спартак" напрямую попадет в групповой турнир Лиги Европы.