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ПАОК сделал заявление по действиям Хачериди после матча против "Спартака"

Вторник. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ показывает фанатам свои щитки. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вторник. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ показывает фанатам свои щитки. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В пресс-службе ПАОК прокомментировали "СЭ" поведение украинского защитника ПАОК Евгения Хачериди, который демонстративно показал щитки в цветах флага Украины болельщикам московского "Спартака" после ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. 

 
14 августа. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ после матча.Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать!

Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась вничью 0:0. Греческая команда вышла в следующий раунд благодаря домашней победе со счетом 3:2.

- Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам "Спартака", - сказал пресс-атташе ПАОК Кирьякос Кирьякос. - Он передал русскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения. Хачериди - серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма. 

- В целом, я заметил очень негативное отношение к ПАОК со стороны некоторых российских СМИ, - отметил Кирьякос. - Слава богу, со "Спартаком" у нас было отличное общение на протяжении матчей. Официальные лица наших клубов с нетерпением ждут возможности поработать вместе в ближайшие годы. ПАОК благодарен Ивану Саввиди, который сделал нас топ-клубом. Из-за этого фанаты ПАОК и все мы с уважением относимся к русским людям и российским фанатам. (Игорь НОВИКОВ)

Что грозит Хачериди за показ щитков с флагом Украины? //
Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать! 

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