13:04 | Футбол — Лига чемпионов

Мюллер не сыграет с "Ливерпулем"

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер, который получил красную карточку в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса", дисквалифицирован на две игры, информирует пресс-служба клуба.

На 75-й минуте встречи немец ногой влетел в голову защитника Николаса Тальяфико. Судья незамедлительно показал игроку красную карточку.

Таким образом, игрок пропустит оба матча 1/8 финала с "Ливерпулем".

В матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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