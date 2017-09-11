Мариу Фернандес в составе "Бенфики" выделил Жонаса

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" сообщил, что команда относится к сопернику с уважением, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ из Лиссабона. Бразилец с российским паспортом отметил, что "орлы" быстро выходит из обороны в атаку.

- Форвард лиссабонцев Жонас очень хороший футболист, очень опасен, - отметил Фернандес. - С ним нужно сыграть осторожно.

ЦСКА сейчас выглядит неплохо, клуб довольно стабилен в последние пять лет.

"Бенфика" явный фаворит? Это сильный соперник. Но я не могу сказать, в какой форме эта команда сейчас находится. Мы относимся к противнику с уважением. "Бенфика" быстро выходит из обороны в атаку. В любом случае предстоит очень непростой матч.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.