Кико Касилья: "Никому не желаю того, что произошло с вратарем "Ливерпуля"

Резервный вратарь "Реала" Кико Касилья после победы своей команды над "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов поддержал голкипера соперников Лориса Кариуса. Немец во встрече против "королевского клуба" допустил две ошибки, которые привели к голам Карима Бензема и Гарета Бэйла.

– Мы опять сотворили историю, – цитирует официальный сайт "Реала". – У нас отличная команда. Это выглядит просто, но на самом деле это не так. Мы должны насладиться победой. Пока мы не достигли потолка. В этом сезоне мы усердно работали, добившись исторического результата.

Я никому не желаю того, что произошло с вратарем "Ливерпуля" Кариусом. Но мы голкиперы, мы привыкли к такому.

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