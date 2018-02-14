Хосеп Гвардьола: "В следующий понедельник "Сити" постарается выйти и в четвертьфинал Кубка Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Базелем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) отметил, что команда находится в отличной форме. На следующей неделе "горожане" постора.тся выйти в 1/4 финала Кубка Англии.

- Если не считать Менди и Жезуса, которые скоро вернутся в строй, у нас сейчас почти вся команда в строю, в каждом из турниров мы можем использовать всех имеющихся у нас футболистов, - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - На календаре еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию в премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка английской лиги. А в следующий понедельник можем шагнуть и в четвертьфинал Кубка Англии.