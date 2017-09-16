"Фратрия": "Фанату "Спартака" грозит 5 лет тюрьмы"

Объединение фанатов "Спартака" уверено в том, что болельщик, арестованный за нападение на полицейского, не виновен. По их словам, гособвинение требует наказать его лишением свободы на пять лет.
Ране сообщалось, что фанат напал на полицейского со спины, нанеся несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция вычислила и задержала этого мужчину.
"К сожалению, после выезда в Марибор не все вернулись к своим семьям. Один из выездных болельщиков великого и могучего находится под арестом, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Фратрии". – Инкриминируют нападение на полицейских, гособвинение требует назначить наказание – 5 лет лишения свободы. Этот человек реально не виновен, но против него свидетельствуют полицейские".
Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского
Дополнительная информация
http://fratria.ru/news/2017/09/16/obrashhenie_k_bolelshhikam_spartaka/
KOLDUNru
вполне себе свинячий поступок
18:03
waleriy
Надо фратарию вообще закрыть, закрыть надолго лет на восемь- десять и желательно со строгим режимом - они враги народа. Или этим фаером в задницу. Их вся страна ненавидит , а с ними еще разговаривают , пока.
17:57
Drek
те, которые были на трибунах Марибора, это не болелы Спартака, а самые лютые его враги.Тем, кто по-настоящему любит СВОЙ клуб, очень дорого такое понятие, как честь клуба.Кажется этому в свое время учил НП Старостин.
17:51
DOCTORKS
так и фаера пускали полицейские гонят собаки на невинных поросят
17:34
ЗЮК
Наказывать недоумков надо,но не так жёстко.
17:30
werder63
Вот если бы обезъян-файерометателей отловили и посадили лет по 10 каждому, на футбол больше народу ходило бы! Лишь бы обезъяны не обиделись за такое сравнение с этими ....
17:29
kolos249
Надо бы и остальных файерометателей закрыть лет этак на пять. Без них воздух на стадионах станет чище.
17:22
baden-baden
"Великий" и "могучий" доставляет.
17:17
shpasic
неуиноуэн!
17:12