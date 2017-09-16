"Фратрия": "Фанату "Спартака" грозит 5 лет тюрьмы"

Объединение фанатов "Спартака" уверено в том, что болельщик, арестованный за нападение на полицейского, не виновен. По их словам, гособвинение требует наказать его лишением свободы на пять лет.

Ране сообщалось, что фанат напал на полицейского со спины, нанеся несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция вычислила и задержала этого мужчину.

"К сожалению, после выезда в Марибор не все вернулись к своим семьям. Один из выездных болельщиков великого и могучего находится под арестом, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Фратрии". – Инкриминируют нападение на полицейских, гособвинение требует назначить наказание – 5 лет лишения свободы. Этот человек реально не виновен, но против него свидетельствуют полицейские".

Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского