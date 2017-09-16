Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского

В Мариборе арестован болельщик "Спартака", который напал на полицейского, сообщает Vecer. Прокуратура готова предъявить ему обвинение, не отправляя домой, а инициируя судебное заседание в Словении.

По данным следствия, фанат напал на полицейского со спины, нанеся ему несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция его вычислила и задержала. По обвинению в нападении на полицейского болельщику грозит от полугода до пяти лет тюрьмы.