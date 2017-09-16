Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского

В Мариборе арестован болельщик "Спартака", который напал на полицейского, сообщает Vecer. Прокуратура готова предъявить ему обвинение, не отправляя домой, а инициируя судебное заседание в Словении.
По данным следствия, фанат напал на полицейского со спины, нанеся ему несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция его вычислила и задержала. По обвинению в нападении на полицейского болельщику грозит от полугода до пяти лет тюрьмы.
Kot, kotoryi
Не, он с нами! :)
16:41
.KiddoK.
Баламошку закрыли)))
16:33
Жорик Вартанов
shpasic не может быть! это переодетый баклан! _________1000%
16:29
Al4em1st88
Максимальный срок дебилу,чтоб было время подумать!
16:24
Vittorio-049
пусть отсидит там, еще бы на тяжелых работах (развивает мускулатуру) и впредь запрет на выезд куда-либо, зачем таким появляться в европейских странах. по таким некоторые судят о нас. вот и не выпускать - пожизненно
16:24
shpasic
не может быть! это переодетый баклан!
16:21
Vittorio-049
Что еще за слово "фанат"? давайте называть свои языком - ДЕБИЛЬНЫЕ УРОДЫ! они далеки от ценителей красивой игры, от настоящих болельщиках. давно необходимо создать вакуум вокрух этого сброда. сброда, который позорит слово спорт, а главное нашу Родину, РОССИЮ
16:19
waleriy
Cудьба.
16:18