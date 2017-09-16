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16:09 | Футбол — Лига чемпионов

Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского

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В Мариборе арестован болельщик "Спартака", который напал на полицейского, сообщает Vecer. Прокуратура готова предъявить ему обвинение, не отправляя домой, а инициируя судебное заседание в Словении.

По данным следствия, фанат напал на полицейского со спины, нанеся ему несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция его вычислила и задержала. По обвинению в нападении на полицейского болельщику грозит от полугода до пяти лет тюрьмы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Kot, kotoryi

Не, он с нами! :)

16:41

.KiddoK.

Баламошку закрыли)))

16:33

Жорик Вартанов

shpasic не может быть! это переодетый баклан! _________1000%

16:29

Al4em1st88

Максимальный срок дебилу,чтоб было время подумать!

16:24

Vittorio-049

пусть отсидит там, еще бы на тяжелых работах (развивает мускулатуру) и впредь запрет на выезд куда-либо, зачем таким появляться в европейских странах. по таким некоторые судят о нас. вот и не выпускать - пожизненно

16:24

shpasic

не может быть! это переодетый баклан!

16:21

Vittorio-049

Что еще за слово "фанат"? давайте называть свои языком - ДЕБИЛЬНЫЕ УРОДЫ! они далеки от ценителей красивой игры, от настоящих болельщиках. давно необходимо создать вакуум вокрух этого сброда. сброда, который позорит слово спорт, а главное нашу Родину, РОССИЮ

16:19

waleriy

Cудьба.

16:18