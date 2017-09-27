Фил Томпсон: "Гол "Спартака" - это очередная ошибка вратаря "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Фил Томпсон обвинил вратаря команды Лориса Кариуса в пропущенном голе в матче Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1). Напомним, что пропустили "красные" на 23-й минуте в результате удара Фернанду со штрафного.

– У "Спартака" было две попытки, – цитирует Sky Sports Томпсона. – Одна в виде штрафного, который он забил, а в другом случае Кариус выручил. Но он должен был намного лучше сыграть в ситуации с голом. Кариус слишком поздно стал двигаться, поэтому можно сказать, что это снова ошибка вратаря. Это большая потеря двух очков, потому что "Спартак" был лучшим вариантом из первой корзины. Но "Ливерпуль" не смог этим воспользоваться. Игроки будут себя винить после такой ничьей, когда они 68 процентов времени владели мячом на чужом поле. Думаю, что "Ливерпулю" стоит снова сделать ставку на Миньоле в воротах. Он хорошо играет, прогрессирует. Да, Кариус тоже шагнул вперед, но он не контролирует защиту, он не принесет 10-12 очков за сезон. Он порой спасает, а потом сам отдает эти очки.