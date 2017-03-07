Фанаты "Наполи" мешали спать игрокам "Реала"

Около 100 фанатов "Наполи" сегодня ночью заставили сработать сигнализации на автомобилях, припаркованных около отеля, в котором остановились игроки и тренерский штаб "Реала", утверждает Sport.es. Также отмечается, что они ходили по улицам с кастрюлями и сковородками, стуча ими и издавая громкие звуки. Неаполитанские фанаты провели эту акцию с целью не дать мадридской команде выспаться перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что в частности и из-за этого инцидента главный тренер Зинедин Зидан отменил утреннюю тренировку.

Напомним, матч "Наполи" - "Реал" состоится сегодня в 22.45 по московскому времени. В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:1.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"