Фанаты "Наполи" мешали спать игрокам "Реала"

Около 100 фанатов "Наполи" сегодня ночью заставили сработать сигнализации на автомобилях, припаркованных около отеля, в котором остановились игроки и тренерский штаб "Реала", утверждает Sport.es. Также отмечается, что они ходили по улицам с кастрюлями и сковородками, стуча ими и издавая громкие звуки. Неаполитанские фанаты провели эту акцию с целью не дать мадридской команде выспаться перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отмечается, что в частности и из-за этого инцидента главный тренер Зинедин Зидан отменил утреннюю тренировку.
Напомним, матч "Наполи" - "Реал" состоится сегодня в 22.45 по московскому времени. В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:1.
СереХа
Там у всех беруши в штабе. Обломитесь!
14:08