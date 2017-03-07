"Реал" отказался от утренней тренировки, чтобы не встречаться с фанатами "Наполи"

"Реал" пропустит утреннюю тренировку, чтобы избежать поездок по Неаполю. Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" остался с командой в отеле, где проведет тактическое занятие. По мнению тренерского штаба, переезд на 11 километров до места тренировки из-за страстных фанатов неаполитанцев вызвал бы лишь стресс и дополнительное напряжение у игроков. Напомним, игра состоится сегодня в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"