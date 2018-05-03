Джеймс Паллотта: "Если ВАР не будет в Лиге чемпионов, то это просто смешно"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта после победы над "Ливерпулем" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) отметил необходимость введения системы видеоповторов (ВАР) в главном еврокубковом турнире. Римляне выиграли, но по сумме двух встреч не вышли в финал.

– Совершенно ясно, что ВАР необходима в Лиге чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким веща, – цитирует Football Italia Паллотту. – Вы сами все видели – Джеко был не в офсайде, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попад в руку, что было очевидно для всех в мире, кроме тех, кто был на поле. На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что это сложно сделать, но действительно неприятно, когда проигрываешь, как сегодня... Кстати, там должна была быть красная карточка, и "Рома" с 63-й минуты могла играть в большинстве. Тем не менее, поздравляю "Ливерпуль", это отличная команда, но если мы не увидим ВАР в Лиге чемпионов, то это будет похоже на шутку.

Скомина признал, что допустил ошибки в матче "Рома" – "Ливерпуль" //

Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" //

Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"