01:34 | Футбол — Лига чемпионов

Скомина признал, что допустил ошибки в матче "Рома" - "Ливерпуль"


Главный арбитр матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома""Ливерпуль"Дамир Скомина был подавлен психологически после финального свистка. Как сообщил в своем Твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери, 41-летний словенец признал, что допустил несколько ошибок во время игры.

Напомним, рефери дважды не назначил одиннадцатиметровые в ворота английской команды.

Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" //
Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"

Рома - Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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