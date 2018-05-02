23:20 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"

Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля". Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля". Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля". Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля". Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля".
Неназначенный пенальти в ворота "Ливерпуля".
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На 63-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" арбитр Дамир Скомина совершил серьезную ошибку, не наказав английскую команду пенальти. В том эпизоде защитник ливерпульцев Трент Александр-Арнолд правой рукой парировал удар Стефана Эль-Шаарави. Судья вместе 11-метрового удара назначил угловой. (Александр БОБРОВ)

Рома - Ливерпуль
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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GenuineGold

Как уже надоели со своими пенальти. Назначили-не назначили... Была красная-не была... Побыстрее бы уже ВАР ввели.

01:02

Yakimenko63

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://onlinegibdd.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв, поэтому это пoлностью зaконно! Уже 2 месяца ни одного штрафа!

00:45

Непорочный как ТИ

отскочил лузерпул, сухину нанял полезного!

00:04

майор99

Вторые сутки пишу: а вы все на наших свистуньков грешите. Да они няшки по сравнению с Европой

23:42 2 мая

Jean4

Зато левенький пендаль дал в концовке, когда уже все было ясно.

23:38 2 мая

Serafimos

Это не только пеналь,но и красная

23:34 2 мая

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