Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"

На 63-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" арбитр Дамир Скомина совершил серьезную ошибку, не наказав английскую команду пенальти. В том эпизоде защитник ливерпульцев Трент Александр-Арнолд правой рукой парировал удар Стефана Эль-Шаарави. Судья вместе 11-метрового удара назначил угловой. (Александр БОБРОВ)