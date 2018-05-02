Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"

На 63-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" арбитр Дамир Скомина совершил серьезную ошибку, не наказав английскую команду пенальти. В том эпизоде защитник ливерпульцев Трент Александр-Арнолд правой рукой парировал удар Стефана Эль-Шаарави. Судья вместе 11-метрового удара назначил угловой. (Александр БОБРОВ)
GenuineGold
Как уже надоели со своими пенальти. Назначили-не назначили... Была красная-не была... Побыстрее бы уже ВАР ввели.
01:02
Yakimenko63
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://onlinegibdd.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв, поэтому это пoлностью зaконно! Уже 2 месяца ни одного штрафа!
00:45
Непорочный как ТИ
отскочил лузерпул, сухину нанял полезного!
00:04
майор99
Вторые сутки пишу: а вы все на наших свистуньков грешите. Да они няшки по сравнению с Европой
23:42 2 мая
Jean4
Зато левенький пендаль дал в концовке, когда уже все было ясно.
23:38 2 мая
Serafimos
Это не только пеналь,но и красная
23:34 2 мая