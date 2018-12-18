Давид Алаба: "Никогда не играл на "Энфилде" - буду ждать матча с "Ливерпулем"

Защитник "Баварии" Давид Алаба - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".
- Определенно непростой жребий. "Ливерпуль" - очень, очень хорошая команда, в составе которой выступают выдающиеся исполнители, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - В прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, сейчас лидируют в таблице Премьер-лиги. Мы будем ждать эти матчи с большим предвкушением. Я еще никогда не играл на "Энфилде", поэтому я буду очень ждать этот матч.
Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.
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Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2018/12/ein-geiles-spiel---reaktionen-zur-cl-auslosung
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