Давид Алаба: "Никогда не играл на "Энфилде" - буду ждать матча с "Ливерпулем"

Защитник "Баварии" Давид Алаба - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Определенно непростой жребий. "Ливерпуль" - очень, очень хорошая команда, в составе которой выступают выдающиеся исполнители, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - В прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, сейчас лидируют в таблице Премьер-лиги. Мы будем ждать эти матчи с большим предвкушением. Я еще никогда не играл на "Энфилде", поэтому я буду очень ждать этот матч.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все о Лиге чемпионов – здесь.