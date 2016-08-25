ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако", "Ростов" – с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ в групповом турнире Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпион России ЦСКА возглавил группу E и сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

Вице-чемпион России "Ростов" попал в группу D, его соперниками стали "Бавария", "Атлетико" и ПСВ.

Группа А

"ПСЖ" (Франция), "Арсенал" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Лудогорец" (Болгария).

Группа В

"Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Динамо" К (Украина), "Бешикташ" (Турция).

Группа С

"Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Боруссия" М (Германия), "Селтик" (Шотландия).

Группа D

"Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Голландия), "РОСТОВ" (Россия).

Группа E

ЦСКА (Россия), "Байер" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Монако" (Франция).

Группа F

"Реал" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Легия" (Польша).

Группа G

"Лестер" (Англия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания).

Группа H

"Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Лион" (Франция), "Динамо" З (Хорватия).

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