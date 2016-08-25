ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако", "Ростов" – с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ в групповом турнире Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпион России ЦСКА возглавил группу E и сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".
Вице-чемпион России "Ростов" попал в группу D, его соперниками стали "Бавария", "Атлетико" и ПСВ.
Группа А
"ПСЖ" (Франция), "Арсенал" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Лудогорец" (Болгария).
Группа В
"Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Динамо" К (Украина), "Бешикташ" (Турция).
Группа С
"Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Боруссия" М (Германия), "Селтик" (Шотландия).
Группа D
"Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Голландия), "РОСТОВ" (Россия).
Группа E
ЦСКА (Россия), "Байер" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Монако" (Франция).
Группа F
"Реал" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Легия" (Польша).
Группа G
"Лестер" (Англия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания).
Группа H
"Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Лион" (Франция), "Динамо" З (Хорватия).
sergey.v1968
И тренер Лестера глаголит, что в своей группе Лестер - аутсайдер? Мир сошёл с ума
11:28
yspesh4
Сколько же комментариев про космос. Слован-АЕК 3:0. Вот где "земля в иллюминаторе". Стыдно и нехорошо. Совсем у хрю башню снесло.
21:59 25 августа
Адекватный Зритель_
SIZ170-------- А чо очки? Третьи, после Зенита и Рубина. В призах.))) Или, третье место - для лошар? )))
21:38 25 августа
SIZ170
Адекватный Зритель_ ...21:25======== по кол-ву очков в копилку рейтинга УЕФА приносимых копытными заметно))))
21:28 25 августа
sergoX
13 сентября стартуем в Мюнхене!
21:27 25 августа
Адекватный Зритель_
SIZ170---------- ЛЧ - не приоритетный турниришко.))) Так, в Европах за - ради шоппинга потусоваться. Главное - внутреннее первенство! ))) Заскринь)))
21:25 25 августа
SIZ170
...Бабай с Фернадасом уже в очереди за скафандрами стоят))))
21:23 25 августа
SportsMan
Я бы не стал хоронить армейцев - с этими командами вполне можно играть и мне кажется ЦСКА стал посильнее с приходом Траоре. Ещё бы в защите порядок навести, а то как-то порой валидольно защи играют ) А Ростов, согласен со многими, потому как это объективно - нужно настраиваться на матчи с ПСВ, ну и набираться опыта участия в ЛЧ в игре с топ-клубами.
21:21 25 августа
SIZ170
Адекватный Зритель_======== пока ищите оправдания будущим сливам..... *космосом* не отделаетесь)))))
21:21 25 августа
Адекватный Зритель_
serzheo----- Москалёвых с Мешковым на весь чемп не хватит.))) Физически не потянут Зенит обслуживать.)))
21:21 25 августа
SIZ170
..... у копытных хоть один не ноющий *мужик* нашёлся (Бибрас Натхо)
21:19 25 августа
merniloskut
sergoX.......... Не гони, на Маскве канюшня интересна только самым лузерным лохам!))) А за Ростов давеча все очень даже переживали!)))
21:17 25 августа
Излучение Промкооперации и Пищев
мдя... хуже практически некуда жеребьевка...
21:14 25 августа
Адекватный Зритель_
SIZ170----- Не... Лучше, как Боаш собирался - в ЛЕ через ЛЧ.))) Ему ж только на второй год работы объяснили, что в ЛЕ можно гораздо проще попасть.)))
21:14 25 августа
Гаттузо зол!
Заправлены в планшеты космические карты и Слуцкий уточняет в десятый раз маршрут! Давайте ка ребята погадим перед стартом, у нас еще до старта 14-ть минут! Я верю друзья караваны коней помчат нас уперед от звизды, до звизды........в созвездие Пегаса.
21:09 25 августа
SIZ170
Адекватный Зритель_ serzheo----- Привыкайте, Серёнь. Теперь на пару с желудёвыми и поп - корном, только и будете на других в ЛЧ любоваться. )))================ мы как Севилья напрямую из ЛЕ зайдём)))))
21:05 25 августа
serzheo
Адекватный Зритель____ Да-да)) помечтай))
21:05 25 августа
Адекватный Зритель_
serzheo----- Привыкайте, Серёнь. Теперь на пару с желудёвыми и поп - корном, только и будете на других в ЛЧ любоваться. )))
21:04 25 августа
SIZ170
Адекватный Зритель_ Слован (Либерец) - АЕК (Лимасол) 3:0 после первого тайма. ))) 20:59================== удар ниже пояса поросятам...... подло)))))
21:02 25 августа
serzheo
Адекватный Зритель_____ Не ))) не из зависти. Банально попкорн закупаем. Болеть будем за Ростов и смотреть мега -шоу - ЦСКА и все-все-все.))) Ибо результат во втором случае ясен, а за Ростов - поглядим...
21:01 25 августа
Адекватный Зритель_
Слован (Либерец) - АЕК (Лимасол) 3:0 после первого тайма. )))
20:59 25 августа
Адекватный Зритель_
nn61---- Дыть, посты прочти,первых СБГ - отписавшихся. Думаю, что из зависти про космос бухтят, а не по вредности характера.)))
20:55 25 августа
SIZ170
первая игра у копытных с Байером на выезде ИМХО..... в прошлом сезоне Зенит из первой корзины играл сВаленсией(2 корзина) на выезде
20:54 25 августа
Гаттузо зол!
А-ха-ха! Пидальные достали из узких штанишек любимый и тупой аргумент про ХалкоШницеля. Мда уж. Чет новенькое сбацайте. Енто ужо старо, как мир. Да и вам в космос лететь, причем тут мы.
20:54 25 августа
Адекватный Зритель_
Sterx---- А кто про окупаемость говорит? ))) Просто, завместо ХалкоШницеля - в ЛЧ ПолозоГацкан.))) ""Для того, чтобы достичь высоких целей, нам требовалось качественное усиление. В итоге сегодня в "Зените" — два новых классных игрока, одни из лучших в своих амплуа. И Халк, и Витсель полностью соответствуют амбициям "Зенита" как на европейской арене, так и во внутреннем чемпионате" (с) )))
20:49 25 августа
sergoX
Тока что в новостях часа по 1-ому каналу сообщили с кем ЦСКА встретиться в ЛЧ, про Ростов ни слова, как будто его не существует! Ну, да, Москва это ж вся Россия!!! Это просто позорище москальское, а не СМИ...
20:48 25 августа
nn61
Адекватный Зритель_ Завидно немытым\\\\\\\\\\\\\ Савелич, ты ли это? Ожидал услышать (прочитать) такое от кого-то другого (да почти любого), но... О времена, о нравы. Где-то на другой ветке я уже предположил, что ваша группа отнюдь не космическая, а вполне рабочая, трудовая. И на второе место забраться по силам. Ростов- отдельная история. Складывается ощущение, что Бекиич приведет их в ЛЕ с шансами и на ЛЧ со второго места. Короче, удачи вам обоим! Искренне и безапеляционно.
20:47 25 августа
serzheo
Вопреки___ Да яка рязьница, таки все-равно "вечное четвертое" Буть там Сити или Малага.
20:44 25 августа
Sterx
Адекватный Зритель_ Космоса, они как йогурты, не все одинаковы. ))) Для кого - то и в зону ЛЧ с ХалкоШницелем попасть - КОСМОС.))) ============================================================================================================= И с каких это пор вместо 11 игроков на поле выходят 2-е?))) Да и окупились уже давно данные товарищи :P
20:43 25 августа
Вопреки
Тошнило от наших комментаторов жеребьевки после подведения ее итогов - откровенно радовались, что ЦСКА вновь попал в средненькую и ровную, без грандов, группу, а "Ростову" достались полуфиналисты прошлого розыгрыша... Вот вам и "нейтральный" МАТЧ ТВ... а вы на Орлова наезжали. Слуцкий уже стелет соломку, заявляя, что попались самые сложные соперники.... и это на фоне заявления Натхо, что соперники одного уровня с ЦСКА и группа ровная для всех. Цирк
20:41 25 августа